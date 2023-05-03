Четыре легковушки и грузовик столкнулись в районе Кузьминского лесопарка в Москве Фото: Департамент транспорта Москвы

На внутренней стороне 12-го км МКАД, в районе Кузьминского лесопарка, 3 мая произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. На скриншоте видео с камер видеонаблюдения, который предоставил департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы, видно, что всего пострадали четыре машины — три легковые и одна грузовая.

Авария произошла рано утром, около 7 часов. Обстоятельства случившегося уточняются. Информация о пострадавших пока не поступала. На месте работают оперативные службы города.

Из-за ДТП движение в районе аварии затруднено: заняты две полосы из пяти. В дептрансе обратились к водителем с просьбой выбирать для поездок альтернативные маршруты.

Дополнено: В 9:40 дептранс сообщил, что проезжую часть освободили.

Ранее KP.RU писал, что в результате ДТП на Большой Черкизовской улице в Москве перевернулся автомобиль. Из-за аварии перекрывали часть трассы. Были ли пострадавшие, осталось неизвестным.