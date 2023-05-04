Трамваи в Москве ежедневно перевозят около 600 тысяч человек

В 2024 году московский трамвай отметит свое 125-летие. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В 2024 году московский трамвай отметит свое 125-летие. Это важная часть транспортной системы города: каждый день трамваи перевозят порядка 600 тысяч человек, сообщил мэр города Сергей Собянин в своем личном блоге.

За последние шесть лет город закупил более 500 трехсекционных и односекционных трамваев отечественного производства, а также провел работу по обособлению трамвайных путей. В ходе реконструкции путей специалисты использовали экологичные шпалы, изготовленные из переработанного пластика.

Бестурникетная система в трамваях экономит пассажирам до 25 минут времени в пути. В ближайшие два года город планирует приобрести еще 150 односекционных вагонов. Также продолжится работа по обособлению путей.

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