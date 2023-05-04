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НовостиПроисшествия4 мая 2023 8:25

Один человек пострадал в массовом ДТП с эвакуатором на западе Москвы

Движение в районе аварии затруднено
Юлия БЕЛОКОПЫТОВА
Три легковушки и эвакуатор столкнулись на улице Минской

Три легковушки и эвакуатор столкнулись на улице Минской

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На западе столицы произошла массовая авария: столкнулись три легковых автомобиля и эвакуатор. В результате ДТП пострадал один человек, информация о его состоянии уточняется, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«На улице Минской произошло ДТП с участием трех легковых машин и эвакуатора», - уточнил собеседник агентства.

Уточняется, что в настоящий момент движение в районе ДТП затруднено. Автомобилистам советуют выбирать альтернативные маршруты проезда. На месте происшествия работают оперативные службы города. Инспекторам ГИБДД предстоит выяснить причины и обстоятельства случившегося.

Ранее KP.RU писал, что 3 мая четыре легковушки и грузовик столкнулись в районе Кузьминского лесопарка в Москве. Информация о пострадавших не поступала. Из-за ДТП движение на участке было затруднено: было занято две полосы из пяти.