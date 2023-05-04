«Оранжевый» уровень опасности объявили в Московском регионе из-за заморозков 5 мая

Оранжевый» уровень погодной опасности объявили в Москве и Подмосковье Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

«Оранжевый» уровень погодной опасности объявили в Москве и Подмосковье из-за заморозков на утро пятницы. Об этом следуют данным прогностической карты, опубликованной на сайте Гидрометцентра России.

В столице предупреждение о морозах будет действовать с 03:00 5 мая до 07:00 5 мая, по области – до 08:00 5 мая. В городе температура воздуха остынет до -1 градуса, а в Подмосковье местами столбики термометров покажут -2 градуса.

Напомним, «оранжевый» - это третий уровень опасности, который означает опасную погоду с вероятностью стихийных бедствий или нанесения ущерба.

Ранее KP.RU писал, что метеорологи центра «Фобос» спрогнозировали дождливый и холодный май в Москве. Первая декада месяца будет на 6-7 градусов ниже климатической нормы, местами ударят небольшие морозы. Во второй половине месяца станет немного теплее - около +15 градусов.