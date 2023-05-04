Вильфанд спрогнозировал заморозки до -5 градусов и снег в Московском регионе в выходные

Температурный фон будет на 7-8 градусов ниже нормы Фото: Иван МАКЕЕВ

В Москве в предстоящие выходные прогнозируется необычно холодная погода – снег и заморозки до -5 градусов, сообщил ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

По словам синоптика, в столице 6 мая ночью воздух остынет до 0…+2 градусов, а в Новой Москве и по области – до -2 градусов. Днем столбики термометров покажут лишь +5…+7 градусов. В ночь на воскресенье, 7 мая, в городе будет 0…-2 градуса, а в Подмосковье подморозит до -5 градусов.

«Важно отметить, что в субботу ожидается небольшой мокрый снег с дождем, а в ночь на 7 мая - местами даже не только мокрый снег, но и просто снег», - подчеркнул метеоролог.

Вильфанд добавил, что в выходные в столичном регионе может образоваться временный снежный покров. Он также отметил, что температурный фон 6 и 7 мая будет на семь-восемь градусов ниже климатической нормы.

Ранее KP.RU сообщал, что «оранжевый» уровень погодной опасности объявили в Московском регионе из-за заморозков утром 5 мая. В столице температура опустится до -1 градуса, по области – до -2 градусов.