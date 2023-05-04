Мотоциклист врезался в автомобиль на Варшавском шоссе в Москве

Движение в районе ДТП затруднено Фото: Департамент транспорта Москвы

В Москве на Варшавском шоссе в районе дома 150 произошла авария: мотоциклист врезался в автомобиль, ехавший перед ним. От удара байкер вылетел на трассу, сообщили в телеграм-канале столичного Департамента транспорта и дорожной инфраструктуры.

Мотоцикл и легковушка столкнулись в четверг, 4 мая, примерно в шесть часов вечера. На месте ДТП работали оперативные службы города, в частности полиция и бригада скорой помощи. Сотрудникам ГИБДД предстоит выяснить обстоятельства случившегося. Информация о пострадавших уточняется.

В Дептрансе добавили, что движение в районе аварии затруднено. Автомобилистам советуют выбирать альтернативные маршруты проезда.

Ранее KP.RU писал, что утром 4 мая один человек пострадал в массовом ДТП на западе столицы. На улице Минской столкнулись три легковых автомобиля и эвакуатор. Движение на участке было затруднено.