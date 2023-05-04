Тишковец пообещал москвичам потепление до +20 градусов во второй декаде мая

Тепло вернется в Москву во второй декаде мая Фото: Михаил ФРОЛОВ

Тепло вернется в Москву во второй декаде мая – воздух будет прогреваться до +15…+20 градусов, сообщает РИА Новости со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца.

По словам синоптика, после холодных выходных – 6 и 7 мая – в столице немного наладится погода. Уже в понедельник, 8 мая, в городе станет на пару градусов теплее. Затем постепенно температурный фон вернется в климатической номе.

«После аномально холодных выходных температурный фон, с наступлением второй декады мая, с трудом, но вернется в свое климатическое русло – плюс 15 - плюс 20», - уточнил метеоролог.

Ранее KP.RU писал, что Вильфанд спрогнозировал ночные заморозки дод -5 градусов и снег в Московском регионе в предстоящие выходные. Днем температура воздуха составит лишь +5…+7 градусов.