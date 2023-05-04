Около 24 тыс. георгиевских лент раздадут пассажирам московского транспорта с 5 по 9 мая

В Московском транспорте будут раздавать георгиевские ленточки Фото: Артем КИЛЬКИН

В Московском транспорте с 5 по 9 мая будут раздавать георгиевские ленточки. Акция традиционно будет приурочена ко Дню Победы, сообщили в пресс-службе столичного Департамента транспорта.

Пассажирам передадут порядка 24 тысяч лент. Так, их можно будет получить на стройках «Живое общение». Кроме того, ленты раздадут сотрудники ЦОМП в метро, контролёры в наземном транспорте и вестибюлях подземки, на стройках Северного и Южного речных вокзалов, на парковках и спецстоянках ГКУ «АМПП».

Помимо этого, в День Победы, 9 мая, инспекторы МАДИ также присоединятся к раздаче и подарят около тысячи георгиевских ленточек водителям такси и пассажирам на нескольких центральных улицах города.

Ранее KP.RU писал, что Красную площадь начали готовить к параду Победы. Генеральная репетиция мероприятия состоится в субботу, 7 мая. Очного шествия «Бессмертный полк» в этом году не будет.