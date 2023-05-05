Таксист сбил двух пешеходов на Комсомольском проспекте в Москве

Движение в районе ДТП не затруднено Фото: Департамент транспорта Москвы

В Москве на Комсомольском проспекте в районе дома 30 произошла авария: водитель сбил двух человек, переходящих дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Об этом утром 5 мая сообщили в телеграм-канале столичного Департамента транспорта.

На кадрах с места происшествия видно, как машина такси влетает в двух пешеходов. По данным прокуратуры, двух женщин госпитализировали в больницу. На месте ДТП работают оперативные службы города, в частности полиция и Госавтоинспекция. Сотрудникам ГИБДД предстоит выяснить причины и обстоятельства случившегося.

В Дептрансе добавили, что движение в районе аварии не затруднено.

Ранее KP.RU писал, что накануне, 4 мая, мотоциклист врезался в автомобиль на Варшавском шоссе в Москве. Байкер влетел в легковушку, ехавшую перед ним. Информация о его состоянии не уточняется. Движение на участке было временно затруднено.