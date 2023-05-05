Каршеринг не будет работать в центре Москвы до 10 мая

В центре Москвы до 10 мая будет ограничен доступ к сервисам краткосрочной аренды автомобилей. Фото: Сергей Ведяшкин/АГН "Москва"

На центральных улицах Москвы до 10 мая будет ограничен доступ к сервисам краткосрочной аренды автомобилей – каршерингу. Также для горожан временно будет недоступна функция начала и завершения аренды, сообщили в телеграм-канале столичного Департамента транспорта и дорожной инфраструктуры.

Уточняется, что каршеринг временно не будет работать из-за проведения праздничных мероприятий в центре города. Столичных автомобилистов просят обращать внимание на рекомендации операторов аренды авто.

Ранее KP.RU писал, что в Москве с 6 по 8 и с 13 по 14 мая трамваи не будут ходить по Краснобогатырской улице. Это связано с проведением первого этапа ремонта трамвайного узла у Богородского храма. Работы на участке пройдут в три этапа, их будут проводить в выходные дни, когда пассажиропоток в транспорте в разы меньше.