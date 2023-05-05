Несколько станций метро в центре Москвы закроют на выход 7 и 9 мая 2023 года

Ряд станций в центре Москвы закроют на выход 7 и 9 мая Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ряд станций в центре Москвы закроют на выход 7 и 9 мая. Входы и пересадки будут работать в привычном режиме, сообщили в телеграм-канале столичного Департамента транспорта. Ограничения будут действовать с начала открытия метро и до окончания мероприятий.

Так, выходы будет закрыты на следующих станций метро: «Библиотека им. Ленина», «Александровский сад», «Боровицкая», «Охотный ряд», «Арбатская», «Площадь Революции», «Тетральная». Кроме того, ограничения введут на станциях «Маяковская», «Пушкинская», «Тверская», «Чеховская», «Лубянка» и «Китай-город».

Напомним, 7 мая на Красной площади состоится репетиция парада Победы, основное мероприятие пройдет в День Победы - 9 мая.

Ранее KP.RU писал, что каршеринг не будет работать в центре Москвы до 10 мая. Кроме того, временно будет недоступна функция начала и завершения аренды авто.