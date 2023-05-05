Городские службы Москвы перейдут на усиленный режим работы с 6 по 9 мая

В преддверии Дня Победы все предприятия и компании КГХ переведут на усиленный режим работы. Фото: Городское хозяйство Москвы

В Москве с 6 по 9 мая городские службы будут работать в усиленном режиме из-за празднования Дня Победы. Об этом сообщили в телеграм-канале Городского хозяйства.

Так, в преддверии майских праздников все предприятия и компании Комплекса городского хозяйства переведут на усиленный режим работы, на дежурство заступят 1,5 тыс. аварийно-восстановительных бригад инженерных компаний и префектур округов.

Помимо этого, в столице установят режим соблюдения мер противопожарной безопасности, усилят контроль работы инженерно-коммунальной и топливно-энергетической инфраструктуры. Коммунальщики также очистят дороги, пешеходные зоны и дворовые территории.

Ранее KP.RU писал, что 7 и 9 мая несколько станций метро в центре Москвы закроют на выход. Входы и пересадки будут работать в штатном режиме. Ограничения связаны с проведением мероприятий: 7 мая состоится репетиция парада Победы на Красной площади, а 9 мая пройдет основное мероприятие.