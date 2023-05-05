Апрель 2023 года стал самым теплым в Москве за последние 30 лет

Минувший апрель вошел в пятерку самых теплых за всю историю метеонаблюдений Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Москве минувший апрель вошел в пятерку самых теплых за всю историю метеонаблюдений. Обычно настолько солнечный и погожий апрель наблюдается раз в 30 лет, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд во время конференции в пресс-центре МИЦ «Известия».

«Для Москвы этот апрель был совершенно необычным. В ранге самых теплых месяцев он занял пятое место», - подчеркнул метеоролог.

По словам синоптика, апрель порадовал москвичей не только высокой температурой: месяц также оказался одним из самых светлых, было зафиксировано около 1,4 тысяч килолюксов в час.

Ранее KP.RU писал, в Московском регионе в предстоящие выходные ожидаются заморозки и -5 градусов и мокрый снег. При этом во второй декаде месяца погода улучшится – в столичном регионе потеплеет до +20 градусов.