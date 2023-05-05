Мотоциклист влетел в автомобиль на Святоозерской улице в Москве

На месте работают оперативные службы города Фото: Департамент транспорта Москвы

В Москве на Святоозерской улице в районе дома 21 произошла авария с участием автомобиля и мотоцикла: байкер врезался поворачивающую машину, сообщили в телеграм-канале столичного Департамента транспорта 5 мая.

В прокуратуре добавили, что за рулем автомобиля «Тойота» находилась женщина. При совершении левого поворота она не уступила дорогу байкеру, который двигался по встречному направлению. Пострадавшего мужчину 1989 года рождения госпитализировали в медицинское учреждение.

На месте работают оперативные службы города, в частности полиция, ГИБДД, бригада скорой помощи. Обстоятельства случившегося выясняются. Для движения временно перекрыта правая полоса.

Ранее KP.RU писал, что таксист сбил двух женщин-пешеходов на Комсомольском проспекте в Москве. Пострадавших доставили в больницу. Детали случившегося выясняются.