Суббота 6 мая в Москве может стать рекордно холодной

Днем температура воздуха составит +5...+7 градусов Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Москве суббота, 6 мая, может стать одним из самых холодных дней за всю историю метеонаблюдений, характерных для этого времени, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд во время пресс-конференции.

По словам метеоролога, ночью в столице температура воздуха опустится до нуля – минус двух градусов, по области подморозит до минус пяти градусов. При этом днем столбики термометров не поднимутся выше +5…+7 градусов. Ситуацию усугубит холодный ветер с порывами до 15 метров в секунду. Местами пройдет дождь, возможен мокрый снег.

Ранее KP.RU писал, что апрель 2023 года стал самым теплым в Москве за последние 30 лет. Этот месяц также оказался одним из самых светлых за все время метонаблюдений.