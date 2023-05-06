Мокрый снег с дождем спрогнозировали в Москве 6 мая Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В субботу, 6 мая, в Москве ожидают низкую дневную температуру, ночные заморозки, мокрый снег, дождь и сильный порывистый ветер. Прогнозом поделился Гидрометцентр России.

В течение всех суток в столице будет пасмурно с прояснениями. Днем местами пройдут осадки в виде мокрого снега и дождя, однако синоптики уверены, что они будут небольшими. Температура воздуха составит от пяти до семи градусов выше нуля. Ветер ожидается сильный, 6-11 метров в секунду с порывами до 15 метров в секунду. Дуть он будет с северо-запада.

К ночи дождь и снег закончатся, с ними уйдут и порывы ветра. В Москве прогнозируют заморозки — от минус одного до минус трех градусов. По остальным параметрам погода останется такой же как и днем.

В течение суток атмосферное давление будет расти с 754 до 756 мм ртутного столба. Такие показателя считаются высокими для столицы.

Ранее KP.RU писал, что научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд допустил рекордно холодный день 6 мая.