Дороги и тротуары Москвы в преддверии Дня Победы дополнительно промоют с шампунем Фото: Михаил ФРОЛОВ

Специалисты Комплекса городского хозяйства планируют в субботу, 6 мая, дополнительно промыть со специальным средством дороги, парковки, тротуары и дворовые территории. Влажной уборке подлежат асфальт и плитка, рассказали в телеграм-канале ведомства.

Для работ используют концентрированный шампунь. Он помогает удалить мазутные, масляные пятна и другие загрязнения, которые «не берет» обычная вода. Такое средство абсолютно безопасно для людей и окружающей среды.

В связи с запланированными работами водителей попросили быть внимательнее и не препятствовать движению коммунальной техники.

Ранее KP.RU писал, что Триумфальную арку на Кутузовском проспекте в Москве промыли после зимы. Специалисты использовали нейтральное моющее средство и поливомоечные машины. Места скопления мелких архитектурных деталей прочистили вручную, с помощью мягких кистей.