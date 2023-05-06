В преддверии Дня Победы в Москве проведут профилактику Вечного огня Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Профилактику Вечного огня проведут 6 мая в Москве в преддверии Дня Победы, сообщили в комплексе городского хозяйства столицы. Она займет примерно 40 минут, на это время священное пламя перенесут на временную горелку.

Профилактику Вечного огня на Могиле Неизвестного солдата в Александровском саду выполняют традиционно перед Днем Победы. Впервые его зажгли 8 мая 1967 года, с тех пор пламя не потухало. Для этого мемориал оснащен системой тройного резервирования — огонь не может потухнуть от любой непогоды.

На время профилактики священное пламя переносится специальным факелом на временную горелку, которая представляет собой точную уменьшенную копию основной. В комплекс выполняемых работ входит проверка всех запальников, а также при необходимости замена платиновой спирали.

Вечный огонь находится под круглосуточным контролем сотрудников столичного газового хозяйства. Они ежедневно проводят плановые осмотры, раз в месяц — техническое обслуживание. Дополнительная профилактика проводится перед Днем защитника Отечества и Днем Победы.

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