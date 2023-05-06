Синоптик Леус: Ночные заморозки в Москве станут самыми длительными за последние 50 лет Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Ожидается, что ближайшей ночью, с 6 на 7 мая, в Москве будет минусовая температура. Таким образом, длительность заморозков составит четыре дня, в последний раз такое было более 50 лет назад, в 1972 году. Об этом рассказал ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

— Арктическое вторжение, начавшееся на Русской равнине в нынешнем мае, поражает. Сегодня на главной метеостанции столицы, ВДНХ, температура опустилась до -0,6 градуса, столько же минимальные термометры показали и в центре Москве, на Балчуге. В Новой Москве подморозило до -2,7 градуса, а титул самого холодного места Подмосковья поделили между собой Черусти и Можайск, там было -3,6 градуса, — написал синоптик.

Михаил Леус спрогнозировал усиление интенсивности заморозков в ночь на 7 мая. Ожидается, что в Москве температура опустится до минус трех градусов, а по области и вовсе до минус пяти.

Также синоптик рассказал, что для 7 мая установленный суточный рекорд составляет -2 градуса, его зафиксировали в 1942 году. Не исключено, что ближайшей ночью этот показатель будет обновлен.

Мокрый снег с дождем прошел в Москве 6 мая, писал KP.RU.