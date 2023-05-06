Из запертой квартиры в Новой Москве спасли четырехлетнего мальчика Фото: Департамент по ГО и ЧС

Из запертой квартиры в поселении Рязановское в Новой Москве спасли четырехлетнего мальчика, рассказали в Департаменте по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности столицы. Ребенок остался один и случайно закрылся на засов, который затем не смог открыть самостоятельно.

Инцидент произошел на улице Уточкина, дом №8, вечером в пятницу, 5 мая. Родители вызвали спасателей, которые вскрыли дверь и проникли в помещение. Дошкольник не пострадал, дополнительная помощь ему не потребовалась.

Ранее KP.RU писал, что москвичка оставила ребенка в запертой машине и ушла на несколько часов. Неравнодушные прохожие вызвали полицию, девочку вызволили из авто и передали медикам для оказания помощи. Мать малышки нашли и доставили в отдел для дальнейших разбирательств. Решается вопрос о привлечении москвички к ответственности.