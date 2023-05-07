Чат-бот для помощи диким животным заработал в Москве Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП»

Чат-бот «Спаси сову — Москва» запустили для помощи диким животным. Люди смогут сообщать о фактах незаконного использования диких животных или жестокого обращения с ними. О сервисе рассказали в комплексе городского хозяйства столицы.

Если человек знает о факте плохого отношения к дикому животному, ему нужно открыть чат-бот и добавить туда следующую информацию: адрес возможного нарушения, вид и количество животных, а также по возможности фото или видеозапись.

Обращение оперативно обработают, а затем по указанному адресу направят проверку.

В 2022 году благодаря неравнодушным горожанам из рук уличных фотографов удалось спасти 37 сов, трех ястребов, двух приматов и питона. Их передали в Центр реабилитации диких животных. Животные оказались изможденными, с проблемами со здоровьем. Теперь они проходят реабилитацию.

Ранее KP.RU писал, что от уличных фотографов спасли краснокнижную сову.