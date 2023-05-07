Пассажир московского метро не захотел проходить досмотр и разбил створку турникета на станции «Саларьево» Фото: стоп-кадр из видео

В прокуратуре Москвы рассказали о факте вандализма в вестибюле станции метро «Саларьево». 47-летний мужчина, не желая проходить досмотр и не оплатив проезд, подошел к турникету, работающему на вход, и с силой надавил на створку. Та не выдержала и разбилась.

Прокуратура опубликовала видео с камер наблюдения, которые засняли момент происшествия. На кадрах видно, как мужчина общается с сотрудниками метрополитена. Судя по поведению троицы, между ними происходит конфликт. Один из охранников уходит в сторону, видимо, чтобы позвать подкрепление. В это время пассажир пытается сбежать, после чего и происходит вышеописанное ЧП.

Мужчина вину признал и обещал возместить ущерб, причиненный Московскому метрополитену. При этом его действия все равно попадают под статью о вандализме.

Ранее KP.RU писал, что в метро Москвы мужчина спрыгнул на рельсы, чтобы покурить.