Строительные материалы горят на открытой площадке стройки на западе Москвы: пожар охватил уже более 500 квадратных метров Фото: Анастасия Гарнелис/Оксана Крюченкова/ТАСС

Строительные материалы загорелись на открытой площадке строящегося ЖК на западе Москвы. Площадь пожара составляет уже более 500 квадратных метров, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службе столичного ГУ МЧС России.

Информация о возгорании по улице Наташи Ковшовой, дом 17 поступила в экстренные службы в 16:34 по московскому времени. Пожарные выехали для тушения.

Сведений о пострадавших пока не поступало. По предварительной информации, горит гидроизоляция и утеплитель на открытой площадке строящегося жилого комплекса.

На фото с места происшествия виден столб густого черного дыма, который поднялся высоко над пожаром.

Строительные материалы горят на открытой площадке стройки на западе Москвы: пожар охватил уже более 500 квадратных метров Фото: Анастасия Гарнелис/Оксана Крюченкова/ТАСС

К 17:30 пожар на стройке в Очаково-Матвеевском ликвидировали. Пострадавших нет.

Ранее KP.RU сообщал, что пожар произошел на стройке станции метро «Аэропорт Внуково» в Новой Москве. Горели бытовки на площади в 20 квадратных метров.