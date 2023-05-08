Третью ночь подряд в Московском регионе фиксируют заморозки

На ВДНХ воздух остыл до -1,5 градуса Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В столичном регионе третью ночь подряд фиксируется заморозки, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем телеграм-канале.

Так, в Москве, на главной метеостанции ВДНХ, воздух остыл до -1,5 градуса. По словам метеоролога, это самая низкая температура в нынешнем мае и даже апреле. Кроме того, подморозило и на юге столицы – в Бутове столбики термометров показали -3 градуса. Морозов не было в Балчуге – там температура составит +3,5 градуса.

При этом холоднее всего было в Черустях (-5,1 градуса), Ново-Иерусалиме (-4,6 градуса), Волоколамске (-4,5 градуса).

Леус предупредил, что предстоящей ночью в столичном регионе также прогнозируются заморозки, однако они будут менее интенсивными.

Ранее KP.RU писал, что ночные заморозки в Москве станут самыми длительными за последние 50 лет. Минусовая температура продержится четыре ночи подряд и повторит рекорд 1972 года.