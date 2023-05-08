Из-за человека на пути увеличены интервалы движения поездов на Кольцевой линии метро

На Кольцевой линии (5) временно увеличены интервалы движения поездов Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Московском метрополитене на Кольцевой линии задерживаются поезда из-за человека на пути. Об этом утром 8 мая сообщили в пресс-службе столичного Департамента транспорта и дорожной инфраструктуры.

«На Кольцевой линии (5) временно увеличены интервалы движения поездов по часовой стрелке из-за человека на пути», - сказано в сообщении.

Информация о состоянии пассажира, который оказался на рельсах, не уточняется. Специалисты устанавливают обстоятельства произошедшего. Через пять минут движение на участке начали вводить в график.

Ранее KP.RU писал, что в столичном метро пассажир не захотел проходить досмотр и разбил створку турникета на станции «Саларьево». Нарушителя задержали, мужчина признал вину и пообещал возместить ущерб. Его действия рассматриваются как акт вандализма. Детали случившегося выясняются.