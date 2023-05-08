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НовостиОбщество8 мая 2023 8:25

Из-за человека на пути увеличены интервалы движения поездов на Кольцевой линии метро

Поезда задерживаются по часовой стрелке
Юлия БЕЛОКОПЫТОВА
На Кольцевой линии (5) временно увеличены интервалы движения поездов

На Кольцевой линии (5) временно увеличены интервалы движения поездов

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Московском метрополитене на Кольцевой линии задерживаются поезда из-за человека на пути. Об этом утром 8 мая сообщили в пресс-службе столичного Департамента транспорта и дорожной инфраструктуры.

«На Кольцевой линии (5) временно увеличены интервалы движения поездов по часовой стрелке из-за человека на пути», - сказано в сообщении.

Информация о состоянии пассажира, который оказался на рельсах, не уточняется. Специалисты устанавливают обстоятельства произошедшего. Через пять минут движение на участке начали вводить в график.

Ранее KP.RU писал, что в столичном метро пассажир не захотел проходить досмотр и разбил створку турникета на станции «Саларьево». Нарушителя задержали, мужчина признал вину и пообещал возместить ущерб. Его действия рассматриваются как акт вандализма. Детали случившегося выясняются.