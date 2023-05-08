Метро Москвы украсили ко Дню Победы

В этом году к 9 Мая украсили десять станций метро Фото: Департамент транспорта Москвы

Московский метрополитен украсили ко Дню Победы. В этом году десять станций украсили инсталляциями в виде звезд и других символов праздника, сообщили в пресс-службе столичного Департамента транспорта.

Украшения размещены около вестибюлей станций «Таганская», «Маяковская», «Парк культуры», «Баррикадная», «Проспект Мира», «Октябрьская», «Площадь Революции», «Улица 1905 года», «Трубная» и «Сухаревская». Кроме того, на станции «Чистые пруды» появилась композиция в форме буквы «М» с георгиевской лентой и надписью «Победа».

Ранее KP.RU писал, что в Москве перед 9 Мая провели профилактику Вечного огня на Могиле Неизвестного солдата. Священное пламя переносили примерно на 40 минут на временную горелку. В это момент специалисты проверяли работу всех запальников.