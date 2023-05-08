Свыше 4 тыс. декоративных элементов установили в Москве в преддверии Дня Победы

Фото: Пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы

В Москве установили более четырех тысяч декоративных элементов ко Дню Победы. Основным цветом праздничного оформления стал красный – цвет Знамени Победы, сообщили на сайте столичной мэрии.

Флаги, стенды с архивными фотографиями, декоративные конструкции украсили пешеходные зоны, парки, мосты и окружные площадки. Также на фасадах зданий на Кутузовском проспекте вывесили красные стяги. Кроме того, более тысячи праздничных плакатов и тематический видеоролик будут демонстрироваться на афишных стендах и домах-книжках на Новом Арбате.

Во вторник, 9 мая, в праздничный режим переведут архитектурно-художественную подсветку на центральных улицах города. В КГХ добавили, что в этом году ко Дню Победы декор дополнительно не закупали.

Ранее KP.RU писал, что общественный транспорт в Москве украсили перед 9 Мая. Тематическое оформление появилось на автобусах, остановках, в метро и на МЦК, а водители надели георгиевские ленты.