Парад Победы на Красной площади впервые покажут в наземном транспорте Москвы

Пассажирам также покажут видеосюжеты о Великой Отечественной войне и фильм «Офицеры» Фото: Департамент транспорта Москвы

В Московском метрополитене в честь Дня Победы организуют трансляцию парада на Красной площади. Также видео запустят и в наземном городском транспорте, сообщили в пресс-службе столичного Депатрамента транспорта.

«Поздравляю москвичей и гостей столицы с 9 Мая! Мы традиционно организуем трансляции важных событий в Московском транспорте», - уточнил глава ведомства Максим Ликсутов.

Он отметил, что общее количество экранов, на которых будет проходить трансляция парад Победы, составит около 35 тысяч: более 22,7 тыс. в метро и 11,5 тыс. в наземном транспорте.

Кроме того, 9 мая на медиаэкранах пассажиры увидят видеосюжеты о Великой Отечественной войне и фильм «Офицеры» 1971 года с субтитрами. На эскалаторах и в вестибюлях станций метро будет звучать поздравление с Днём Победы от Мэра Москвы Сергея Собянина.

Ранее KP.RU писал, что столичное метро украсили ко Дню Победы. Специалисты установили инсталляции в виде звезд у десяти станций подземки.