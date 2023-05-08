Собянин напомнил о городских мерах поддержки ветеранов Великой Отечественной войны

Ветераны Великой Отечественной войны для Москвы — самые почётные горожане Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале рассказал о городских мерах поддержки ветеранов Великой Отечественной войны. Он отметил, что в этом году специалисты обновят 228 квартир ветеранов, чтобы улучшить условия их жизни.

Кроме того, в столице создаются комфортные условия для ветеранов в пансионатах и больницах, а также развиваются новые форматы социального обслуживания. Среди них - служба сиделок и патронажа, санаторные услуги на дому, система «Тревожная кнопка» для неотложной помощи, оказание госуслуг на дому.

В Москве с каждым годом увеличивается поддержка ветеранских общественных организаций, проводятся акции, посвящённые Дням воинской славы, Международному дню освобождения узников концлагерей, а молодёжь занимается поисковыми работами и поддерживает памятники и обелиски.

Собянин добавил, что для сохранения памяти о фронтовиках в городе организуют фотовыставки. Например, одна из таких экспозиций работает в Екатерининском парке.

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