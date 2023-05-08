Шувалов пообещал москвичам потепление до +22 градусов в выходные

В Москве в предстоящие выходные ожидается потепление до +22 градусов Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Москве в предстоящие выходные ожидается потепление до +22 градусов. Ждать дождей в столице не стоит как минимум до 15-20 мая, сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на руководителя прогностического центра «Метео» Александра Шувалова.

По словам синоптика, 9 мая, воздух в столице прогреется лишь до +15 градусов. При этом уже в пятницу столбики термометров покажут +20 градусов, а в субботу и воскресенье – до +22 градусов.

«Летней нынешнюю погоду не назовешь: она все-таки майская, с хорошим контрастом между ночью и днем. Не будет летних ливней, температура не превысит 22 градуса», - отметил метеоролог.

Шувалов добавил: сухая и теплая погода может спровоцировать пожары в лесах при неосторожном обращении с огнем.

Ранее KP.RU писал, что третью ночь подряд в Московском регионе фиксируют заморозки. Так, в столице, на ВДНХ, подморозило до -1,5 градуса, а по области до -5,1 градуса.