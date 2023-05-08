Несколько улиц в центре Москвы перекроют 9 мая 2023 года

В Москве 9 мая временно изменится схема движения транспорта Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Москве в День победы, 9 мая, перекроют несколько центральных улиц. Кроме того, изменится работа городского транспорта, сообщили в пресс-службе столичного Дептранса.

Так, с 05:00 нельзя будет проехать по Волгоградскому проспекту, Таганской площади, по участку Садового кольца от Земляного Вала до Новинского бульвара. Также с 05:30 движение ограничат на улицах Тверской, Петровке, Охотном ряду, Солянке, Моховой, на Кремлевской, Устьинской и Кадашевской набережных. Кроме того, с 10:00 перекроют Большую Якиманку и Новый Арбат.

Помимо этого, с 16:00 временно закроют проезд на Волгоградском проспекте и участке МКАД. В местах перекрытий также нельзя будет парковаться до 13:00.

В Москве 9 мая изменятся маршруты наземного транспорта в центре, на востоке и юго-востоке города. Ряд станций метро не будут работать на выход.

Ранее KP.RU писал, что метро Москвы украсили ко Дню Победы. Возле десяти станций установили декоративные конструкции в виде звезд.