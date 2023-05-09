Собянин поздравил ветеранов Великой Отечественной войны и всех москвичей с 9 Мая

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил ветеранов Великой Отечественной войны, с 9 мая Фото: pixabay.com

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил ветеранов Великой Отечественной войны, а также других москвичей с Днем Победы. Видеообращение опубликовано в его телеграм-канале.

«Дорогие ветераны, дорогие москвичи, cердечно поздравляю вас с 78-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. День Победы - это память», - сказал глава города.

Собянин поблагодарил ветеранов за оборону Москвы и Сталинграда, за освобождение Крыма, за Курскую дугу и за поверженный Берлин. Он призвал всех сохранять память о тех, кто отдал свои жизни за Отчизну, и беречь мир и спокойствие на нашей земле.

Напомним, в честь Дня Победы в Москве организовали множество мероприятий, в том числе военный парад на Красной площади, выставки и концерты и прочее.

Ранее KP.RU писал, что Сергей Собянин напомнил о городских мерах поддержки ветеранов Великой Отечественной войны.