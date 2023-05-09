Переменная облачность и до +16 градусов ожидаются в Москве 9 мая

Атмосферное давление составит около 760 мм ртутного столба Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Москве 9 мая, в День Победы, прогнозируется переменная облачность, преимущественно без осадков. Днем температура воздуха составит +14…+16 градусов, сообщили на сайте Гидрометцентра России.

В городе будет дуть ветер северной четверти со скоростью 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление составит около 760 мм ртутного столба, что гораздо выше нормы. В ночь на среду воздух остынет до +1…+3 градусов. Ветер северный 2-7 метров в секунду, дожди не ожидаются. Днем 10 мая характер погоды практически не изменится, потепление продолжится: столбики термометров покажут +15…+17 градусов.

Ранее KP.RU писал, что синоптик Александр Шувалов пообещал москвичам потепление до +22 градусов в выходные. При этом дождей в столичном регионе не будет как минимум еще полторы недели.