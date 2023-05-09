Метеоусловия в Москве позволят провести воздушную часть парада Победы

В Москве ожидаются благоприятные метеоусловия для проведения авиачасти парада Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Москве ожидаются благоприятные метеоусловия для проведения авиачасти парада Победы 9 мая. Разгонять облака не придется, сообщает РИА Новости со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца.

«На 10-11 часов будет 6-9 баллов облачности верхней и среднего яруса с нижней кромкой выше 2000 метров. Видимость более 10 километров», - уточнил он. По словам синоптика, эти метеоусловия простые, опасных явлений не ожидается. Именно по этой причине выполнить групповой полет можно без каких-либо ограничений.

Ранее KP.RU писал, что 9 мая в Москве ожидается переменная облачность, без осадков. Днем воздух прогреется до +14…+16 градусов. Ветер северной четверти буде дуть со скоростью 2-7 метров в секунду. В ночь на среду температура воздуха опустится до одно-трех градусов тепла.