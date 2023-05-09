Гостям парада Победы в Москве вручили памятные наборы с пледами и конструкторами

В Москве зрителям парада Победы на Красной площади дарят наборы с сувенирами Фото: Иван МАКЕЕВ

В Москве зрителям парада Победы на Красной площади дарят наборы с сувенирной продукцией, сообщает РИА Новости.

Подарки уже подготовлены на трибуна, среди них – пледы и конструкторы с моделью российского боевого вертолета Ка-52 «Аллигатор» и многое другое.

Парад в ознаменование 78-й годовщины победы в Великой Отечественной войне традиционно проходит 9 мая. Президент Российской Федерации Владимир Путин посетит мероприятие и выступит с речью.

Ранее KP.RU писал, что Сергей Собянин поздравил ветеранов Великой Отечественной войны и всех москвичей с 9 Мая. Он поблагодарил ветеранов за оборону Москвы и Сталинграда, за освобождение Крыма, за Курскую дугу и за поверженный Берлин. По его словам День Победы – это день памяти и гордости для всех жителей страны.