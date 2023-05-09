Мужчина устроил стрельбу в квартире на улице Подольских Курсантов в Москве

Детали случившегося выясняются Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На юге Москвы ночью 9 мая мужчина устроил стрельбу в квартире. Инцидент произошел на улице Подольских Курсантов, сообщили «Известия» со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД России.

Уточняется, что в ходе семейного конфликта сын выстрели в мать из пневматического оружия. Пострадавшую женщину госпитализировали в медицинское учреждение. По предварительной информации, москвичка получили незначительные травмы, ее жизни ничего не угрожает.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Правоохранители устанавливают обстоятельства случившегося.

Ранее KP.RU писал, что трехлетняя девочка получила травму во время ссоры бабушки и отца на западе Москвы. На детской площадке ребенок упал и ударился, девочку отвезли в больницу. Инцидент произошел в субботу, 6 мая. По факту произошедшего полицейские проводят проверку.