Трехлетняя девочка получила травму во время ссоры бабушки и отца на западе Москвы

По факту случившегося правоохранители проводят проверку Фото: Александр ГЛУЗ

В Москве во время ссоры родственников трехлетняя девочка упала и получила травму. По данным «Московского комсомольца», конфликт произошел между бабушкой и отцом ребенка.

Пресс-служба ГУ МВД России по Москве рассказали KP.RU, что инцидент произошел в субботу, 6 мая, на детской площадке на Новопеределкинской улице. По факту произошедшего проводится проверка. Уточняется, что девочка получила незначительное повреждение, однако ссорящиеся родственники отвезли ребенка в больницу, чтобы зафиксировать сам факт.

Ранее KP.RU писал, что в Новой Москве пони ударил семилетнего мальчика, когда тот врезался в него на велосипеде. Ребенка госпитализировали в медицинское учреждение. По факту случившегося проводится проверка. Информация о состоянии мальчика не уточняется.

Кроме того, ранее из запертой квартиры в Новой Москве спасли четырехлетнего мальчика. Ребенок случайно закрыл дверь на засов.