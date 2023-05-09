В центре Москвы начали снимать дорожные ограничения после парада Победы

В центре города начали постепенно снимать ограничения Фото: Елена ФИЛАТОВА

В центре Москвы 9 мая начали постепенно снимать ограничения после парада Победы на Красной площади, сообщили в телеграм-канале столичного Департамента транспорта и дорожной инфраструктуры.

Так, движение уже открыли на Большой Якиманке, Новоарбатском мосту, Большом Каменном мосту, а также на Сухаревской площади. Кроме того, ограничения сняли на Садовом кольце (обе стороны), Волгоградском проспекте и Тверской улице. При этом в местах перекрытий нельзя будет парковаться до 13:00, некоторые центральные улицы будут перекрыты и вечером 9 мая.

Ранее KP.RU писал, что 9 мая традиционно состоялся парад Победы на Красной площади. Мероприятие посетили президенты Казахстана, Туркменистана, Белоруссии, Киргизии и Таджикистана и гости из других стран. На параде выступил президент РФ Владимир Путин, он заявил о силе единства России.