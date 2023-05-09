В Москве выявили 271 новый случай заражения коронавирусом

Госпитализировали 76 человек, 373 пациента успешно прошли лечение Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Москве за минувшие сутки зарегистрировали 271 новый случая заражения коронавирусной инфекцией. Госпитализировали 76 горожан, 373 пациента успешно прошли лечение, вирус унес жизни шести человек, сообщили на сайте стопкоронавирус.рф 9 мая.

Днем ранее в столице выявили 372 инфицированных COVID-19. Всего с начала пандемии в столице зафиксировали 3 510 657 случае ковида, 3 322 785 пациентов выздоровели после болезни, 48 750 человека с подтвержденным диагнозом «коронавирус» умерли.

В России прошедшие сутки выявили еще 2726 случаев COVID-19. В стационары попали 375 жителей страны, 3152 пациента вылечились, 25 россиян скончались от осложнений болезни.

Ранее KP.RU писал, что диетолог Татьяна Жаровская предупредила об углеводном похмелье от чрезмерного употребления сладкого. При таком состоянии у человека возникает головная боль и тремор рук.