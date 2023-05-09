Участок «зеленой» ветки метро от «Автозаводской» до «Орехово» откроют 10 мая

Работы по строительству новых тоннелей на перегоне «Царицыно – Кантемировская» завершились Фото: Евгения ГУСЕВА

В Московском метрополитен 10 мая возобновят движение между станциями «Автозаводская» и «Орехово». Работы по строительству новых тоннелей на перегоне «Царицыно – Кантемировская» подошли к концу, сообщил на мэра города Сергея Собянина.

Он напомнил, что участок Замоскворецкой линии метро закрыли на реконструкцию в ноябре 2022 года из-за аварийного состояния: при строительстве ветки в 80-годы специалисты допустили проектные ошибки, их пришлось оперативно исправлять. В плановом порядке на все работы ушло бы 1,5 года, однако новый участок удалось построить в разы быстрее – всего за шесть месяцев. Круглосуточно здесь работали три тысячи человек.

«Сегодня мы совершаем технический пуск, а завтра более 600 тыс. пассажиров смогут снова поехать привычным маршрутом на метро», - добавил Собянин.

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