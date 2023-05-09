Самолет рейса Москва – Стамбул вернулся в Шереметьево из-за технической неисправности

Готовится посадка Boeing 737 в аэропорту Шереметьево Фото: Алина НИЗАМОВА

Пассажирский самолет Boeing 737 рейса Москва – Стамбул возвращается в аэропорт Шереметьево. На борту возникла техническая неисправность, связанная с автопилотом, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на экстренные службы.

«Готовится посадка Boeing 737 в аэропорту Шереметьево (аэропорт вылета) с неисправностью, связанной с автопилотом», - рассказал собеседник агентства. Ситуация находится под контролем.

Ранее KP.RU писал, что 4 мая самолет рейса Казань-Москва совершил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево. На борту сработала индикация открытых дверей. Никто из пассажиров не пострадал, посадка прошла успешно.

Кроме того, 3 мая по техническим причинам пассажирский самолет, летевший из Стамбула в Москву, экстренно сел в Сочи. После посадки пассажиров направили в зону ожидания полетов, ними работали представители авиакомпании RedWings.