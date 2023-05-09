Движение на участках Киевского шоссе в Москве ограничат с 10 мая по 14 июня

Движение ограничат на 26 км, 28 км и 37 км Киевского шоссе Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Москве с 10 мая до 14 июня перекроют одну-две полос на трех участках Киевского шоссе: на 26 км, 28 км и 37 км. Ограничения связаны с проведением строительных работ, сообщили в телеграм-канале столичного Департамента транспорта.

Так, специалисты поэтапно будут закрывать одну полосу с переразметкой проезжей части на 28-м км Киевского шоссе (мост через реку Ликову) Также работы будут идти на 37-м км Киевского шоссе (мост через реку Незнайка). Кроме того, две-три полосы в каждом направлении перекроют на участке путепровода Московский-Рассказовка ло Проектируемого проезда №389.

Автомобилистов просят заранее планировать поездки и учитывать все дорожные ограничения.

Ранее KP.RU писал, что несколько улиц в центре Москвы перекроют 9 мая 2023 года. Также в местах ограничений нельзя будет парковаться.