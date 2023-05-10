Переменная облачность и теплая погода без осадков ожидаются в Москве 10 мая Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Москве в среду, 10 мая, ожидают теплую погоду преимущественно без осадков. Воздух прогреется днем до 17 градусов выше нуля, прогнозируется переменная облачность. О погоде сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем термометры покажут 17-19 градусов выше нуля. Ветер ожидается с севера, его скорость составит 4-9 метров в секунду.

К ночи воздух остынет до +3-5 градусов. Характер погоды не изменится. Ветер слегка поутихнет, до 2-7 метров в секунду. Дуть он будет с северо-востока.

Атмосферное давление в течение дня возьмет курс на снижение, но не сильное — с 755 мм ртутного столба днем до 754 пунктов вечером и ночью. Такие показатели значительно превышают норму.

Ранее KP.RU писал, что в День Победы в Москве атмосферное давление зашкаливало: синоптики сообщали о 760 мм ртутного столба.