Москва
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииАфишаВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Москва
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииАфишаВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Москва
+15°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество10 мая 2023 5:37

Переменная облачность и теплая погода без осадков ожидаются в Москве 10 мая

Днем воздух прогреется до +17 градусов
Мила ГЕНЬ
Переменная облачность и теплая погода без осадков ожидаются в Москве 10 мая

Переменная облачность и теплая погода без осадков ожидаются в Москве 10 мая

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Москве в среду, 10 мая, ожидают теплую погоду преимущественно без осадков. Воздух прогреется днем до 17 градусов выше нуля, прогнозируется переменная облачность. О погоде сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем термометры покажут 17-19 градусов выше нуля. Ветер ожидается с севера, его скорость составит 4-9 метров в секунду.

К ночи воздух остынет до +3-5 градусов. Характер погоды не изменится. Ветер слегка поутихнет, до 2-7 метров в секунду. Дуть он будет с северо-востока.

Атмосферное давление в течение дня возьмет курс на снижение, но не сильное — с 755 мм ртутного столба днем до 754 пунктов вечером и ночью. Такие показатели значительно превышают норму.

Ранее KP.RU писал, что в День Победы в Москве атмосферное давление зашкаливало: синоптики сообщали о 760 мм ртутного столба.