Синоптик Леус сообщил о завершении заморозков в Московском регионе Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Москва простилась с заморозками, написал в своем телеграм-канале ведущий синоптик погодного центра «Фобос» Михаил Леус. Ночью на 10 мая в столице температура воздуха не опускалась ниже +6,3 градуса. Больше минусовых температур в Москве в мае ждать не стоит, отметил синоптик.

При этом в некоторых районах Подмосковья в ночь с 9 на 10 мая заморозки сохранились, наиболее заметными они были на юге и востоке области. Холоднее всего в Черустях, где зафиксировали минус два градуса.

Днем 10 мая в столице ожидают от +15 до +17 градусов. Об этом ранее также сообщал KP.RU со ссылкой на Гидрометцентр России. Как добавил Михаил Леус, облаков станет больше по сравнению с прошедшим 9 мая, однако температура продолжит расти, а осадков не предвидится.

В четверг еще потеплеет: до 18-20 градусов тепла. Осадки по-прежнему не прогнозируют.