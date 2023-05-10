Три человека погибли во время пожара в квартире жилого дома на северо-востоке Москвы Фото: прокуратура Москвы

В трехкомнатной квартире на 13 этаже жилого дома на улице Северодвинская в Москве случился пожар. После тушения спасатели обнаружили тело мужчины, который в попытке спастись от огня выпал из окна. Позже оказалось, что погибли еще двоих мужчин, сообщили в прокуратуре Москвы.

В правоохранительном ведомстве рассказали, что точная причина возгорания пока неизвестна. Ее установят после проведения пожарно-технической экспертизы.

На кадрах с места пожара видно, что квартира выгорела дотла.

Как рассказали в СКР, тело одного мужчины обнаружили возле дома, еще одного — в квартире. Третьему мужчине оказывали помощь на первом этаже дома, когда он скончался.

Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.

Ранее KP.RU рассказывал про пожар на открытой площадке строящегося здания в новом ЖК. За считанные минуты гидроизоляция и утеплитель вспыхнули на площади в 500 квадратных метров. Очевидцы сообщали о столбе черного дыма, поднявшегося высоко над домами. Возгорание оперативно потушили, обошлось без жертв.