Москвич фиктивно поставил на учет в своей квартире 18 мигрантов Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Мужчину задержали за фиктивную постановку на учет 18 иностранцев. 29-летний житель столицы временно прописал в своей квартире на востоке Москвы мигрантов, зная, что проживать они там не будут. Теперь ему грозит уголовная ответственность, сообщили в городском МВД.

Полицейские задержали жителя Перово по подозрению в фиктивной постановке на миграционный учет в своей квартире на Федеративном проспекте почти двух десятков иностранцев. Мигрантов он прописывал за денежное вознаграждение. Мужчина оказался ранее судим.

Возбуждено уголовное дело. Фигуранта отпустили под подписку о невыезде. Предпринимателю грозит до трех лет принудительных работ, лишения свободы, либо штраф до 500 тыс. рублей.

Ранее KP.RU рассказывал, как мигрантам, приехавшим в столицу, не оказаться нелегалами. Так, для работы необходимо получить патент, который выдают только в «Сахарово».