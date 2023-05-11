В этом году детские технопарки приняли уже более 73 тысяч посетителей - Сергунина

Фото: Пресс-служба ДПиИР

Заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина рассказала о работе столичных детских технопарков с начала этого года. За прошедшие месяцы в них побывали более 73 тысяч юных слушателей. Для них проводятся мастер-классы, экскурсии, долгосрочные курсы. Желающие также могут разработать собственные проекты.

«В детских технопарках не только изучают теорию, но и знакомятся с профессиями на практике. В пятерку самых популярных направлений сегодня входят дизайн и архитектура, информационные технологии, химия и биотехнологии, робототехника и радиоэлектроника, авиация и космос. Ребята с интересом вникают в тонкости разных специальностей», — рассказала Наталья Сергунина.

Оснащение лабораторий позволяет юным исследователям экспериментировать на простых модулях и схемах. А ребята постарше занимаются созданием своих первых инновационных продуктов. Среди них, например, отслеживающий положение солнца умный зонт и физиотерапевтический аппарат для пациентов с детским церебральным параличом.

Слушатели детских технопарков становятся призерами международных, всероссийских и городских состязаний. С 2016 года такими наградами отмечены уже более 1,7 тысячи человек. Из них 695 взяли первые места. Благодаря своим достижениям они получают дополнительные баллы при поступлении в ведущие вузы страны.

Напомним, сегодня в столице работает 21 детский технопарк. Их программы составлены на основе большого выбора технических и творческих дисциплин. Подробнее - на едином портале. Там же можно узнать информацию по активностям от резидентов экосистемы допобразования города. Москвичи могут стать участниками программ более чем 200 площадок профориентации. Это позволяет выбрать нужное направление для развития ребенка в любом районе столицы. До конца года список занятий на портале расширят благодаря привлечению новых резидентов.