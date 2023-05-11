Гидрометцентр: в Москве 11 мая будет облачно с прояснениями и до +20 градусов Фото: "КП" Архив

В Москве в четверг, 11 мая, ожидается облачная погода с прояснениями. В самой столице преимущественно без осадков, воздух прогреется до 18-20 градусов тепла. Прогнозом погоды поделился Гидрометцентр России.

Ветер будет дуть с северо-востока со скоростью от двух до семи метров в секунду.

В Подмосковье в течение дня местами ожидается небольшой дождь.

Вечером в Московском регионе ветер сменит направление на северо-западное, скорость останется прежней. Небо останется облачным. Преимущественно без осадков как в столице, так и по области.

Атмосферное давление в течение дня менять не будет. Оно составит 754 мм ртутного столба, что выше нормы.

Ранее KP.RU писал, что по мнению ведущего синоптика погодного центра «Фобос» Михаила Леуса ночные заморозке в Москве закончились — больше ждать минусовых температур в мае не стоит.