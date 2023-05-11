Москва
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииАфишаВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Москва
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииАфишаВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Москва
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество11 мая 2023 6:17

В Москве перечислили самые необычные имена для новорожденных

ЗАГС: в Москве в первом квартале 2023 года родились Денница, Светозара, Марио и Тео
Мила ГЕНЬ
В Москве перечислили самые необычные имена для новорожденных

В Москве перечислили самые необычные имена для новорожденных

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Начальник управления ЗАГС Москвы Светлана Уханева рассказала о самых необычных именах, которые давали своим малышам столичные родители с января по март 2023 года. Так, в роддомах города появились на свет Барбара, Денница, Эврика, а также Лукас Рики, Марио и Модест. Об этом пишет РИА Новости.

Как рассказала Уханева, ряд необычных имен стал популярным — сразу несколько родителей решили назвать своих малышек Миланой, Кирой, Есенией, Агатой. В первом квартале 2023 года родились сразу три Капитолины и Стеллы, а также две Глафиры.

Самыми креативными стали родители, которые дали новорожденным дочерям имена Барбара, Весна, Веста, Светозара, Матрона, Эврика, Денница. Последнее означает «дочь солнца».

Среди мужских встречались такие необычные и редкие имена как Оганнес, Фома, Юлиан, Лукас Рики, Марио, Тео, Эрвин, Модест.

Ранее KP.RU писал, что в 2022 году самыми популярными редкими именами в Москве стали Теодор и Рада.