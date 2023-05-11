В Москве перечислили самые необычные имена для новорожденных Фото: Алексей БУЛАТОВ

Начальник управления ЗАГС Москвы Светлана Уханева рассказала о самых необычных именах, которые давали своим малышам столичные родители с января по март 2023 года. Так, в роддомах города появились на свет Барбара, Денница, Эврика, а также Лукас Рики, Марио и Модест. Об этом пишет РИА Новости.

Как рассказала Уханева, ряд необычных имен стал популярным — сразу несколько родителей решили назвать своих малышек Миланой, Кирой, Есенией, Агатой. В первом квартале 2023 года родились сразу три Капитолины и Стеллы, а также две Глафиры.

Самыми креативными стали родители, которые дали новорожденным дочерям имена Барбара, Весна, Веста, Светозара, Матрона, Эврика, Денница. Последнее означает «дочь солнца».

Среди мужских встречались такие необычные и редкие имена как Оганнес, Фома, Юлиан, Лукас Рики, Марио, Тео, Эрвин, Модест.

Ранее KP.RU писал, что в 2022 году самыми популярными редкими именами в Москве стали Теодор и Рада.