Тело мужчины с признаками насильственной смерти нашли на севере Москвы Фото: Следственный комитет России

Утром 11 мая, в четверг, на участке возле Дмитровского шоссе на севере Москвы обнаружили труп. На теле 27-летнего мужчины нашли признаки насильственной смерти, сообщает Следственный комитет России по столице. Труп лежал на газоне прямо возле дороги.

Организована доследственная проверка. Ее проводит Тимирязевский межрайонный следственный отдел СУ по САО Следственного комитета РФ по городу Москве.

Следователи и криминалисты осматривают место происшествия, а также совершают другие действия, направленные на установление полной картины произошедшего.

Ранее KP.RU писал, что тело женщины с ножевыми ранениями нашли на юге Москвы. Возраст и личность погибшей следствие не раскрыло, зато стало известно, что обнаружили труп в квартире жилого дома. Следователи ищут подозреваемого в убийстве.